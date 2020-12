En prévision d’une confirmation éventuelle d’une victoire de Joe Biden, Israël a fait passer un message à son entourage concernant la politique qu’il a annoncé vouloir appliquer vis-à-vis du programme nucléaire iranien, notamment un retour à l’accord de Vienne signé sous l’impulsion de Barack Obama.

Lors d’échanges entre fonctionnaires israéliens et américains, Jérusalem aurait demandé à ce que les Etats-Unis ne reviennent pas à l’accord tel qu’il avait été signé à Vienne en 2015, mais accepterait que soit négocié un nouvel accord, plus strict et plus étendu, comprenant – outre un resserrement des limitations du programme nucléaire – la fin des agissements iraniens au Moyen-Orient par le biais de ses organisations satellites et la cessation de ses programmes de développement de missiles balistiques de moyenne et longue portée. Ces messages ont apparemment été élaborés par l’échelon militaire et ont obtenu l’aval du Premier ministre ministre Binyamin Netanyahou et du ministre de la Défense Benny Gantz.

Le gouvernement israélien aurait aussi pris la décision d’agir auprès de la nouvelle (et éventuelle) administration américaine de manière plus discrète sur cette question, notamment en cas de désaccords, contrairement à l’époque Obama. Ceci fait suite aux propos de proches de Joe Biden qui affirment que sa politique face à l’Iran ne sera pas une copie conforme de celle de l’Administration Obama.

