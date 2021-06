Le Premier ministre s’est exprimé lors de la cérémonie de passation de pouvoirs entre l’ancien et le nouveau directeur du Mossad. Binyamin Netanyahou a félicité tous les échelons du Mossad pour leur action, la plupart du temps effectuée dans l’ombre, et il a notamment relevé l’une des opérations les plus spectaculaires, périlleuse et réussies avec la subtilisation des archives du programme nucléaire militaire iranien en plein coeur de Téhéran. Le Premier ministre a tenu à souligner que la menace iranienne est la plus grande à laquelle est confrontée l’Etat d’Israël et à laquelle David Barnea, le successeur de Yossi Cohen sera chargé de se mesurer : « La plus grande menace à laquelle nous faisons face est existentielle avec les tentatives de l’Iran de se doter de l’arme atomique. Ce pays nous menace soit directement, avec la destruction atomique de notre petit pays à la population concentrée, soit par des milliers de missiles avec couverture atomique. C’est une menace sur toute l’entreprise sioniste et nous devons la combattre sans répit (…) Je l’ai déjà dit à mon ami Joe Biden il y a quarante ans, et je luis ai dit plus récemment, qu’avec ou sans accord, nous continuerons à faire tout ce qui est en nos moyens pour mettre en échec le programme nucléaire iranien, car l’Iran diffère des autres pays qui possèdent la bombe atomique. Laisser faire n’est pas une option pour nous ».

Puis vint une petite phrase lourde de signification, destinée à l’Administration démocrate : « Si nous devions un jour – et j’espère que cela n’arrivera pas – avoir des tensions avec notre plus grand allié américain pour éliminer le danger iranien, nous n’hésiterons pas« .

Photo Hadas Parush / Flash 90