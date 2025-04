Au lendemain de la fin du second cycle de négociations entre l’Iran et les Etats-Unis qui s’est tenu à Rome, des informations venant des deux pays font état d’avancées significatives. « Une atmosphère relativement positive à Rome a permis de progresser sur les principes et les objectifs d’un éventuel accord », a écrit hier le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, après les discussions à Rome. « Pour l’instant, il y a lieu d’être optimiste, mais avec beaucoup de prudence. » Les parties ont convenu de tenir une autre réunion mercredi à Mascate, la capitale d’Oman, et encore une autre réunion entre Araghchi et l’émissaire américain Steve Witkoff à Oman samedi.

Parallèlement aux discussions à Rome, une rencontre s’est tenue entre le ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer et Steve Witkoff, alors que ces pourparlers autour du nucléaire iranien suscitent une appréhension croissante à Jérusalem.

L’inquiétude d’Israël se concentre sur le fait que l’accord qui se profile ne prévoit pas l’élimination complète du programme nucléaire iranien, laissant à Téhéran une capacité d’enrichissement de l’uranium, même à des niveaux réduits.

Par ailleurs, l’absence probable de dispositions concernant le démantèlement du programme de missiles balistiques iraniens constitue un autre sujet d’alarme majeur. pour Jérusalem Ces missiles, qui représentent déjà une menace directe pour Israël, pourraient potentiellement être équipés d’ogives nucléaires si l’Iran venait à développer cette technologie.

Ces développements autour des négociations américano-iraniennes surviennent dans le contexte d’une révélation du New York Times jeudi selon laquelle un plan d’attaque élaboré par Israël contre l’Iran au mois de mai aurait été rejeté par Donald Trump.