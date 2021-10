Le conseiller américain à la Sécurité nationale Jake Sullivan s’est entretenu avec son homologue israélien Eyal Hulata à Washington. Les deux hommes ont évoqué ensemble la situation régionale et les défis communs auxquels les Etats-Unis et Israël sont confrontés. Utilisant la langue de bois, Sullivan a promis « un dialogue ouvert et constructif afin d’élargir l’étroite coordination entre les équipes respectives sur les questions cruciales qui influent sur la sécurité nationale d’Israël et la stabilité régionale ». En fait, les Américains écoutent poliment les inquiétudes israéliennes quant au développement du programme nucléaire iranien mais poursuivent leur ligne d’apaisement et de patience extrême.

A l’issue de leur rencontre, Jake Sullivan a d’ailleurs rappelé la ligne funambulaire de l’Administration Biden face au programme nucléaire iranien, qui est similaire à la politique de Barack Obama : « La diplomatie reste la meilleure manière d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme atomique, mais le président Biden a fait savoir qu’en cas d’échec il sera prêt à envisager d’autres moyens ».

En cas d’échec il sera peut-être trop tard…

Avertissement du chef d’état-major de Tsahal

Lundi, lors de la cérémonie de passation de pouvoirs entre les commandants des Renseignements militaires, le chef d’état-major de Tsahal Aviv Kochavi a lancé un nouvel avertissement à l’Iran : « Aucune armée autre que la nôtre dispose de renseignements aussi performants (…) Grâce aux renseignements, nous savons beaucoup de choses qui se passent en Iran, et grâce à cela, Tsahal et les services secrets agissent aussi contre l’installation iranienne dans tout l’espace du Moyen-Orient. Tsahal continuera a mettre en échec les capacités iraniennes, en tout lieu et en tout temps ,et les plans opérationnels contre le programme nucléaire se poursuivront et se perfectionneront. Et à l’avenir, elles seront encore plus surprenantes et sophistiquées… »

