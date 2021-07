Des hauts responsables politiques israéliens ont averti leurs homologues américains quant à l’avancée des Iraniens dans leur programme nucléaire militaire. Selon les experts israéliens, l’Iran se rapproche dangereusement de la possibilité de se doter de l’arme nucléaire. En Israël, tant sur le plan politique que militaire on se rend compte que les négociations sont au point mort et que les Iraniens en profitent pour accélérer leur programme. Les responsables israéliens demandent aux Etats-Unis d’empêcher les Iraniens de profiter de cette période pour avancer dans leur programme et atteindre le point de non retour.

Mais malgré les interventions de responsables politiques et militaires israéliens de ces dernières semaines, Washington et les autres puissances signataires semblent déterminés à conclure un accord avec Téhéran, quel que soit le temps que cela prendra, et avec tous les risques que cela comporte. Même si Joe Biden a « promis » que l’Iran ne se dotera pas de l’arme atomique durant son mandat…

