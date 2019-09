Le Premier ministre et ministre de la Défense a convoqué lundi en fin d’après-midi une conférence de presse pour faire une annonce très importante concernant le programme nucléaire iranien. Il s’est exprimé en hébreu puis en anglais.

Clichés satellites à l’appui, Binyamin Netanyahou a révélé l’existence de nouveaux sites iraniens secrets, dont l’un sert directement au développement de l’arme nucléaire, près de la ville d’Abadeh au sud-ouest de l’Iran. Il a ensuite montré des clichés montrant comment les Iraniens avaient tenté de dissimuler ce site et ses activités. lToujours à l’aide de photos comparées, le Premier ministre a montré que les sites qu’Israël avait déjà révélés au monde avaient été « nettoyés » voire détruits ».

Binyamin Netanyahou est également revenu sur les révélations qu’il avait faites l’an dernier devant l’ONU quant à un site suspect en plein Téhéran, affirmation que les Iraniens avaient repoussées avec moquerie, mais qui se sont confirmées après la visite des inspecteurs de l’ONU qui y ont trouvé des traces d’uranium.

Le Premier ministre s’est adressé directement aux dirigeants iraniens: « Nous disons aux dictateurs iraniens: ‘Israël sait ce que vous faites, quand vous le faites et où vous le faites. Nous continuerons à dévoiler vos mensonges et à combattre l’agressivité iranienne à tout moment et en tout lieu' ».

Et alors que les trois pays européens signataires de l’accord de Vienne, sous la houlette de la France, s’évertuent à vouloir ménager l’Iran et l’accord, Binyamin Netanyahou a lancé un appel solennel à la communauté internationale demandant à ce qu’elle fasse front commun et rejoigne le président Donald Trump et Israël dans leur lutte contre l’hégémonie iranienne et ses velléités nucléaires en exerçant des pressions maximales sur le régime iranien.

