Des hauts responsables américains ont dit à des homologues israéliens « qu’ils craignent que l’Iran soit en train de faire traîner les choses de manière délibérée concernant les négociations afin de progresser dans son programme nucléaire et notamment d’enrichissement d’uranium « !!! Ils ont également estimé « que le moment approche où les Etats-Unis devront prendre des mesures contre l’Iran ». Une énième menace à blanc et une manière démocrate de traîner les pieds également.

Même si le ton en provenance de Washington se fait progressivement plus ferme envers Téhéran, la réalité est là : depuis l’entrée en fonction de Joe Biden et l’équipe (héritée de l’époque Obama) qu’il a nommée sur le dossier iranien, il n’y a eu que des déclarations et des menaces non suivies d’effets, un attentisme et une faiblesse qui ont été bien comprises en Iran qui poursuit inexorablement son plan.

Photo Gili Yaari / Flash 90