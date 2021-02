Les iraniens ont-ils trop tiré sur la corde ? Au lendemain d’un nouvel ultimatum adressé par l’Iran cette fois-ci directement au président Joe Biden, ce dernier a répondu lors d’une interview à la chaîne CBS en disant que les Etats-Unis ne lèveront pas les sanctions tant que l’Iran n’aura pas cessé l’enrichissement de l’uranium ». Samedi, le ministre iranien des Affaires étrangères avait adressé un calendrier à la nouvelle Administration américaine, exigeant un retour des Etats-Unis aux négociations d’ici trois semaines. Si le président américain tient parole, un bars de fer aura lieu entre les Etats-Unis et l’Iran pour savoir qui cèdera le premier : Washington demande des gestes de bonne volonté de la part de Téhéran, et les dirigeants iraniens exigent que les Etats-Unis lèvent toutes les sanctions comme condition de la reprise de pourparlers, et en plus, sur un retour à l’accord original sans aucune modification.

Ces propos de Joe Biden, même s’il paraît un peu absent face à la journaliste, pourraient indiquer un changement de cap salutaire par rapport à la politique de Barack Obama. Wait and see.

Par ailleurs, le Wall Street Journal révèle que des inspecteurs de l’Onu avaient trouvé à l’automne dernier des produits nucléaires que l’Iran n’avait pas déclarés sur deux de ses sites, et qui indiquent que l’Iran poursuit son programme nucléaire en vue de l’arme atomique.

Vidéo :

NEW: In an interview with @CBSEveningNews, @POTUS tells @NorahODonnell the US will not lift sanctions against Iran unless the country stops enriching uranium:

"Will the U.S. lift sanctions first in order to get Iran back to the negotiating table?”

“No,” Biden says pic.twitter.com/IXegtuw2y1

— Face The Nation (@FaceTheNation) February 7, 2021