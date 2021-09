Se basant sur des conclusions récentes d’experts et sur le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique, le quotidien New York Times affirme que l’Iran est à un mois d’obtenir la quantité de matériaux nécessaires pour fabriquer une première tête nucléaire. dans les mois qui suivent, les Iraniens pourraient se doter de deux autres têtes. Ceci démontre que le régime des ayatollahs avance inexorablement vers l’obtention de l’arme nucléaire, ce qui représenterait un danger énorme pour la stabilité de la région et pour la sécurité d’Israël en particulier.

Lors de sa visite en Iran et de son entretien avec son homologue iranien Mohamed Eslami, le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique Rafael Gross a réussi à arracher des Iraniens d’installer des caméras de surveillance sur certains sites nucléaires. Les inspecteurs de l’Aiea auront le droit de changer les cartes-mémoire mais à condition qu’elles ne sortent pas du territoire.

Photo Yaakov Naumi / Flash 90