Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas n’a pas pour autant calmé les sauvages musulmans sur le Mont du Temple. Depuis la fin des prières traditionnelles du vendredi, des émeutes se produisent sur le lieu le plus sacré du peuple juif, avec slogans de haine et jets de pierres et bouteilles incendiaires. A un certain moment, la police est intervenue. L’un des policiers a été précipité du haut des escaliers par l’un des sauvages, provoquant les ovations de la foule. La police a réussi à identifier l’agresseur et est à sa recherche.

Des scènes humiliantes

Des scènes particulièrement humiliantes se sont également produites au moment où les foules se rendaient à la mosquée Al-Aqsa par les ruelles de la Vieille ville. Des centaines de jeunes musulmans galvanisés ont copieusement insulté les policiers et gardes-frontières chargés de la sécurité le long des ruelles, ont scandé des slogans haineux et fait des gestes obscènes, à quelques centimètres de leur visage, sans que ces derniers ne bougent. Les sauvages musulmans ont filmé les scènes afin de les diffuser sur les réseaux sociaux.

Itamar Ben-Gvir dénonce « l’émasculation » de la police

Le député Itamar ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) a fermement réagi aux émeutes musulmanses sauvages et surtout à l’immobilisme de la police soumise aux attaques et aux insultes de la foule : « Au lieu de terrasser le terrorisme, le gouvernement israélien continue à capituler devant lui. Au lieu que la police dispose des moyens de dissuasion, on l’a émasculée et on l’empêche de réagir face aux émeutiers. Aux Etats-Unis, avec une telle attitude envers un policier, un agresseur aurait déjà reçu des coups de matraque, mais chez nous, la politique est de négliger les policiers. Il est temps de permettre aux policiers de tirer. Ce qui se passe à Jérusalem constitue un réel danger de mort pour les policiers et lorsqu’il y a danger de mort, il faut accorder le droit de tirer. Je demande donc au ministre de la Sécurité intérieure Amir Ohana d’autoriser les policier à faire feu en de telles circonstances ».

La Jordanie franchit une nouvelle étape dans l’outrance anti-israélienne

Le ministère jordanien des Affaires étrangères a condamné…l’intervention de la police israélienne sur le Mont du Temple qu’elle a décrite comme « une intrusion de la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa » et il a appelé Israël à « mettre fin aux agressions dans les territoires palestiniens »…!!!

Vidéos:

הלילה היו עצרות שמחה המוניות בכל רחבי עזה אבל גם ובעיקר בגדה המערבית, במזרח י-ם ובמסגד אל-אקצה. יש המון תיעוד. בחרתי אחד:

המונים נכנסים למסגד אלאקצה הלילה ושואגים: :ברכות לגדודי עז א-דין (אל-קסאם)!" – מולם עומדים שוטרים נבוכים וחסרי אונים לחלוטין. זוהי תמונת הניצחון של חמאס pic.twitter.com/Y3BVeTGoy2 — Elior Levy • אליאור לוי (@eliorlevy) May 21, 2021

תיעוד: ערבי תוקף שוטר בשטח מסגד אל-אקצא, מפיל אותו על המדרגות והאקט מתקבל במחיאות כפיים pic.twitter.com/I9JebVx1bC — Inbar Tvizer ענבר טויזר (@inbartvizer) May 21, 2021

Photo Amal Jawad / Flash 90