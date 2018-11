Année électorale oblige, les positions des partis politiques mais aussi des courants qui composent chacun d’eux se cristallisent et s’expriment avec plus de force. Cela est vrai également pour les partis sionistes-religieux.

Le parti Ihoud HaLeoumi-Tekouma a posé de nouvelles exigences pour se présenter de manière unitaire sous le toit de Habayit Hayehoudi. Fidèle à son refus de participer à des primaires, le parti dirigé par Ouri Ariel demande que la prochaine liste soit établie selon un rapport de deux-tiers / un tiers, c’est à dire un candidat du Ihoud Haleoumi-Tekouma placé après chaque deux candidats Habayit Hayehoudi qui eux seront élus par les adhérents. Par ailleurs, Ihoud HaLeoumi-Tekouma exige la liberté de vote sur les questions liées aux relations entre l’Etat et la Religion, une coopération égalitaire dans la campagne électorale et la présence du président du parti – Ouri Ariel – au Forum des chefs de partis de la coalition. Ces deux dernières revendications n’avaient jamais été exprimées par le passé.

Augmentant la pression sur Naftali Benett, le ministre de l’Agriculture Ouri Ariel a rappelé que l’Ihoud HaLeoumi-Tekouma s’est déjà présenté seul à des élections, et qu’à l’heure actuelle il représente selon lui au moins cinq sièges.

La ministre de la Justice Ayelet Shaked a réagi à ces exigences exprimées après une réunion du comité central du Ihoud HaLeoumi: “Le parti Ihoud HaLeoumi tente de faire pression sur nous, ce qui n’est pas honnête. Dans leurs exigences il n’y a rien sur le fond mais que de la politique. Il y a des voix dans le parti qui appellement à une scission, moi je pense qu’il est indispensable de courir unis”.

Autre réaction, celle du vice-ministre de la Défense Elie Ben-Dahan, qui défend la politique suivie par Naftali Benett: “Il y a quatre ans, j’ai renoncé à être placé d’office et j’ai choisi de me présenter aux primaires. Le résultat est que les adhérents ont apprécié mon geste et m’ont mis dans les premières places sur la liste. Je n’arrive vraiment pas à comprendre pourquoi mes amis ne sont pas prêts à accepter de se présenter aux primaires”. Le vice-ministre a accusé la composante Tekouma de pousser le Ihoud HaLeoumi à pousser ses exigences au-delà de l’acceptable. Il a également appelé à l’union de crainte de diviser le parti Habayit Hayehoudi et affaiblir la droite religieuse. Le vice-ministre a également indiqué que Habayit Hayehoudi ne transigera pas sur la question des placés d’office, qui jusqu’à présent est de deux candidats Ihoud Haleoumi sur les dix premiers de la liste.

Ces tensions entre les différents courants du sionisme-religieux ont provoqué de vifs échanges sur les réseaux sociaux entre ceux qui demandent à Naftali Benett de ne pas céder au “chantage” du Ihoud HaLeoumi, ceux qui appellent à l’union ou ceux qui estiment que le parti d’Ouri Ariel devrait se scinder et se présenter aux prochaines élections de manière indépendante à cause des divergences de fond inconciliables selon eux sur des questions importantes.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90