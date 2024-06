La chaîne 12 de la télévision israélienne a indiqué qu’Israël s’opposait à la résolution proposée par le Conseil de sécurité de l’ONU adoptant l’accord pour la libération des otages présenté par le président Joe Biden. Israël a indiqué notamment « qu’elle n’était pas entièrement compatible avec la proposition israélienne et pourrait conduire à une cessation complète de la guerre sans possibilité de la renouveler ». Et de préciser également que depuis que cette information a été publiée, des discussions ont lieu à différents niveaux entre de hauts responsables du ministère des Affaires étrangères et du gouvernement et leurs homologues américains, dont l’ambassadeur d’Israël Guilad Erdan et l’ambassadrice américaine, en vue de communiquer l’opposition d’Israël à la résolution qui doit être soumise au vote lundi prochain.