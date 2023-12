Le département du trésor des États-Unis a annoncé que les USA et la Grande-Bretagne avaient imposé mercredi une quatrième série de sanctions contre des individus, en Turquie et ailleurs, qui étaient liés au groupe terroriste Hamas. Dans un communiqué, le Trésor américain a précisé que ces mesures visaient huit personnes qui représentaient les intérêts de l’organisation terroriste à l’étranger et géraient ses finances.

Plusieurs des responsables du Hamas ciblés étaient basés en Turquie, y compris l’un des principaux agents financiers du groupe, Haroun Mansour Yaqoub Nasser Al-Din, a indiqué le Trésor.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient auparavant imposé trois séries de sanctions au groupe terroriste palestinien après son incursion meurtrière et les massacres barbares qu’il a perpétrés en Israël le 7 octobre dernier.