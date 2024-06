Le Canada a annoncé une nouvelle série de sanctions contre 7 habitants juifs et 5 organismes de Judée-Samarie.

Les 7 personnes concernées sont: Bentzi Gopstein, Daniela Weiss (fondatrice du mouvement Nahala qui a permis la création de très nombreux localités juives depuis des dizaines d’années), Inan Ben Nir, Amram Tangel, Elisha Yarad, Ilay Ferderman, Meïr Ettinger, Shalom Ziherman. Les 5 organismes sont: Amana (qui s’occupe des projets immobiliers en Judée-Samarie), les jeunes des collines, Leava, la ”ferme de Moshé” et ”la ferme de Tsvi”.

Dans son annonce le ministère canadien des Affaires étrangères écrit: ”La violence des colons extrémistes a conduit à la perte de vies et à des dommages sur les biens palestiniens et les terres agricoles. Ces attaques ont entrainé le déracinement forcé de communautés palestiniennes, ont contribué au manque de sécurité aussi bien des Palestiniens que des Israéliens en Cisjordanie. Les attaques des colons israéliens extrémistes portent atteinte aux droits de l’homme des Palestiniens, aux chances de parvenir à une solution à deux Etats et mettent sérieusement en péril la sécurité régionale”.