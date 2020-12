Le secrétariat américain au Trésor a annoncé de nouvelles sanctions contre des entreprises américaines. Cette fois-ci, il s’agit d’un groupe d’entreprises appelé « Shahid Meisami Group » qui est actif dans le développement d’armes chimiques et nucléaires. Ce groupe travaille sous la coupe de l’organisation iranienne pour « la recherche et l’innovation » en matière de défense appelé SPDN. Les Etats-Unis avaient déjà repéré les activités illicites de cette organisation en 2014.

Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a rappelé le développement d’armes de destruction massive par l’Iran constitue une menace pour la sécurité de ses voisins et du reste du monde aussi. Il a indiqué que les Etats-Unis continueront à se dresser contre les efforts du régime iranien de développer des armes chimiques et atomiques qui pourraient aussi servir des organisations terroristes dans le cadre de sa tentative de changer l’ordre mondial vers plus de violence.

Les sanctions ont été imposées sur tous les biens du groupe et de l’organisation ainsi que ceux du Pdg de « Shahid Meisami Group », Mehran Babri, qui fut aussi un haut responsable d’un laboratoire de développement d’armes chimiques.

