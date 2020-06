Si les informations fournies par le journaliste Ehoud Yaari sont justes, il s’agirait d’une nouvelle reculade israélienne – et de Binyamin Netanyahou. Selon le journaliste, une source haut placée à l’Autorité Palestinienne a annoncé qu’Israël a fait transmettre un message « d’apaisement » à Abou Mazen et au roi Abdallah II de Jordanie selon lequel la vallée du Jourdain ne serait pas inclue dans la loi de souveraineté! Ce message aurait été transmis par le directeur du Mossad Yossi Cohen lors d’un entretien avec le roi Abdallah II. Binyamin Netanyahou aurait fait savoir que seuls deux ou trois blocs de localités seraient concernés par cette loi.

Si tel était le cas, Binyamin Netanyahou reculerait une fois de plus par rapport à ses déclarations flamboyantes, toujours à cause des menaces proférées depuis l’étranger et des pressions de milieux qui n’ont rien à voir avec les intérêts nationaux d’Israël.

Par ailleurs, une source américaine indique que Jared Kushner, le gendre du président Donald Trump, aurait conseillé à Binyamin Netanyahou de reporter carrément le processus d’extension de la loi israélienne « afin de ne pas porter atteinte aux relations entre Israël et les pays du Golfe ». En l’occurrence, Jared Kushner craint surtout pour ses relations d’affaires avec les pays du Golfe. Un report de la loi de souveraineté pourrait constituer une faute capitale si par malheur Joe Biden et le Parti démocrate américain arrivaient au pouvoir.

Le président américain Donald Trump doit faire une déclaration attendue à propos de l’application de son plan, après la réunion importante qui a eu lieu mercredi à Washington entre tous les acteurs américains de ce plan. L’Administration américaine souhaite une position israélienne franche et consensuelle, ce qui n’est pas le cas actuellement car Benny Gantz et surtout le manoeuvrier Gaby Ashkenazy agissent ouvertement et en coulisses contre la position de Binyamin Netaynahou, pour autant qu’elle est encore celle qu’il annonce depuis des mois.

Après ces informations une question de fond se pose : Israël est-il réellement un Etat libre et souverain s’il doit se plier aux desiderata de l’Autorité Palestinienne, du roi de Jordanie, de l’Union européenne , du Quai d’Orsay pro-arabe, d’intellectuels juifs français en mal d’identité ou même de son grand allié américain?

