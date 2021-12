Après les changements opérés par Tsahal dans les consignes d’ouverture du feu contre les terroristes, le chef de cabinet de l’Autorité Palestinienne Muhamad a-Shtiyeh a lancé un appel à la communauté internationale « afin qu’elle intervienne rapidement pour stopper la politique des exécutions sommaires des forces d’occupation ». Il a averti « des conséquences dangereuses des nouvelles consignes d’ouverture du feu » qui selon lui « va encourager les tirs en direction de Palestiniens dans le but de tuer ». Et de citer deux terroristes récemment éliminés alors qu’ils avaient commis un attentat : Hikmat Abdelazziz, auteur de l’attentat de Dotan mercredi, et Muhamad Abbas, éliminé mercredi près de Ramallah après avoir tiré en direction de soldats de Tsahal.

Le mouvement de la « Marche des Mères », créé après la mort de Bar-El Shemoueli hy »d à la frontière de Gaza, et qui a joué un rôle déterminant dans ce changement de consignes, a réagi à l’appel du terroriste en complet-cravate : « Les terroristes ont peur des mères ! Nous allons continuer de toutes nos forces à protéger nos soldats ! Nous ne renoncerons pas à la vie et à la santé de nos enfants ! Que mille mères de terroristes pleurent plutôt qu’une seule mère israélienne! »

Photo Nasser Ishtiyeh / Flash 90