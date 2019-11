Hossein Salami, commandant des Gardiens de la Révolution s’est une nouvelle fois attaqué à Israël en des termes qui ne peuvent être interprétés de plusieurs manières. S’exprimant devant des officiers de l’armée de l’air iranienne il a dit: « Notre rêve et le rêve de nos shahids est de supprimer le régime sioniste et cela se produira dans un avenir proche(…)Nos enfants apprennent la voie des armes et nous nous rapprochons. Israël finira pas disparaître sous la pression iranienne ».

Le chef des Gardiens de la Révolution s’en est également pris aux Etats-Unis, affirmant avec assurance que l’armée de l’air iranienne est capable « de briser les os des Américains ».

Le président iranien Hassan Rohani, qui a abandonné le sourire qu’il arborait à l’époque de Barack Obama, a également évoqué Israël: « Les Etats-Unis et le régime sioniste sont la cause de toutes les guerres du Moyen-Orient durant les trente dernières années. Avec leurs conspirations, ils finiront par éloigner nos jeunes générations de l’idéal islamique. Il faut que la jeune génération comprenne que les Etats-Unis ne seront jamais des amis des Etats de la région et le monde musulman n’oubliera jamais ce qu’ils lui ont fait ».

Il y a à peine plus de 80 ans, un autre régime totalitaire prônait la disparition des Juifs. On ne l’a pas cru.

