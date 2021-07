Lors de la formation du gouvernement Benett-Lapid, dépendant du parti Ra’am, l’une des questions qui se posaient était de savoir comment réagirait ce parti en cas de nouvel affrontement entre Tsahal et les organisations terroristes de Gaza, sachant que Ra’am est proche du Hamas. Un élément de réponse n’a pas tardé à venir. Dimanche, sur les ondes de la radio Kan, le député Mazen Ghanaïm a déclaré : « Je ferai exploser la coalition si ce gouvernement attaque Gaza. Il n’y a pas d’histoire d’amour entre Mansour Abbas et ce gouvernement (…) Benett et Netanyahou sont mauvais tous les deux (…) La loi de citoyenneté est raciste et j’y suis opposé (…) Je me suis abstenu lors du vote uniquement pour ne pas que le gouvernement tombe mais nous avons des lignes rouges (…) Les médias israéliens sont mobilisés au service de ce gouvernement (…) Nous attendons de voir ce que fera ce gouvernement ».

Par ailleurs, le député Walid Taha a annoncé dimanche que les députés du parti Ra’am ne participeront pas aux séances et aux votes de lois dans le cadre des commissions jusqu’à nouvel ordre. Ila expliqué que « Ra’am donne plus au gouvernement que le gouvernement ne donne à Ra’am » et que les revendications du parti ne sont pas suffisamment exaucées.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90