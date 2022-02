A l’appel de plus d’une douzaine d’organisations, parmi elles Israel is Forever et Project 315, des manifestations ont lieu mardi soir dans près de 140 carrefours et places du pays. Tout comme le 18 janvier dernier, les manifestants venus de divers partis et mouvement de droite ou religieux entendent protester contre la politique du gouvernement dans tous les domaines et en faveur de la préservation de l’Etat juif et démocratique. L’affluence pourrait être plus importante encore que lors de la première fois en raison de la hausse générale des prix à la consommation et surtout suite aux révélations sur le scandale d’Etat qui touche la police et le système judiciaire.

Vidéo :

Photo Facebook