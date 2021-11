Le Hamas a demandé à l’émissaire du Qatar de faire pression sur Israël afin que le gouvernement augmente à 30.000 le nombre de travailleurs gazaouis autorisés à entrer en Israël pour travailler. Requête quelque peu incongrue pour une organisation qui honnit l’Etat juif et oeuvre pour sa disparition tout en demandant à cet Etat de fournir du travail à ses administrés ! Mais cela entre dans la stratégie cynique du Hamas qui lors d’un colloque récent avait déjà fait savoir que lorsque « l’entité sioniste » aura disparu, le Hamas permettra à certaines catégories utiles de rester un certaine en « Palestine ».

Israël avait récemment augmenté le quota à 10.000 travailleurs gazaouis qui sont généralement employés dans les secteurs de l’agriculture et du bâtiment. Il s’agit d’homme âgés de plus de 25 ans, vaccinés et ayant subi un contrôle sécuritaire poussé. En Israël, ils gagnent cinq fois plus que ce qu’ils ne gagneraient à Gaza pour un travail équivalent.

Par ailleurs, le Hamas exige l’autorisation de faire entrer dans la bande de Gaza du matériel pouvant aussi servir à des fins terroristes.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90