En raison de l’augmentation de la morbidité et des efforts déployés pour freiner la propagation du virus, le cabinet Corona a approuvé l’extension du Tav Yarok.

En conséquence, à partir de ce dimanche 8 août prochain, le Tav Yarok s’appliquera – pour n’importe quel nombre de personnes – dans les salles et jardins événementiels, les conférences, les événements culturels et sportifs, les restaurants avec places assises, les salles de sports, les hôtels, les cinémas. Il s’appliquera également dans les synagogues avec plus de 50 fidèles.

* Dans les lieux avec Tav Yarok, l’entrée sera autorisée pour les vaccinés et en convalescence ou par un test corona négatif. *

À ce stade, le Tav Yarok continuera de s’appliquer aux personnes de 12 ans et plus, mais à compter du vendredi 20 août, il s’appliquera à tous les âges.

A compter de ce dimanche 8 août, une personne non vaccinée ne sera autorisée à entrer dans les lieux fonctionnant avec Tav Yarok qu’en présentant un test rapide qui a été effectué 24 heures avant la date d’entrée. Les tests rapides ne seront pas effectués dans les kouppot holim mais dans des complexes de test désignés, et le test sera aux frais du particulier (à partir du moment où le Tav Yarok s’applique également aux enfants de 1 à 12 ans, les tests rapides pour eux seront gratuits).

* À partir du dimanche 8.8.21, les directives suivantes entreront également en vigueur * –

1. Les masques doivent également être portés dans les espaces ouverts lors d’un rassemblement de 100 personnes ou plus.

2. Le secteur public passera à un format de travail de 50% de présence. On rappellera qu’il est recommandé au secteur privé de passer à un format de travail à domicile.

3. Obligation d’isoler un adulte vacciné s’occupant d’un mineur de moins de 12 ans positif au corona ou d’une personne sans défense immunitaire dont il a été constaté qu’elle était positive.

4. Restriction des règles d’entrée et de sortie du pays : Un tableau actualisé des pays sera publié dimanche 8.8.21 et prendra effet le dimanche 15.8.21.

Photo Miriam Alster / Flash 90