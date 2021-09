Le journal Al-Ayaam, qui paraît à Ramallah a cité une source en provenance de Gaza affirmant qu’Israël a fait une concession majeure au Hamas en annulant définitivement la condition d’une restitution des dépouilles des deux soldats et de la libération des deux civils en échange d’une reconstruction de la bande de Gaza. Les négociations indirectes entre Israël et le Hamas sur la question des disparus est dans l’impasse à cause des exigences démesurées de l’organisation terroriste. Cette même source affirme qu’Israël a procédé à de larges allègements concernant le passage de marchandises et matériaux, notamment de construction, en direction de la bande de Gaza.

Mépris pour le « Plan Lapid »

Après plusieurs hauts responsables du Hamas, c’est un journaliste proche du Hamas, Issam Shawar, qui juge le « Plan Lapid » pour Gaza « totalement irréaliste ». Selon lui, l’Autorité Palestinienne n’obtiendra pas la responsabilité de la gestion de la bande de Gaza sans l’assentiment des autres organisations ‘palestiniennes’, et en particulier celle des Brigades Al-Aqsa du Hamas. Il estime que « l’occupant » ne pourra jamais imposer un quelconque plan. Il affirme également qu’en fin de compte « Israël se fera à la réalité et acceptera la participation du Hamas et des autres organisations au pouvoir en Judée-Samarie tout comme les Etats-Unis se seront résignés au pouvoir des Talibans en Afghanistan après avoir payé un prix très lourd ».

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90