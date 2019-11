Après la rencontre qui a eu lieu lundi soir entre le Premier ministre et les partis de sa coalition, Binyamin Netanyahou rencontre une nouvelle fois Avigdor Lieberman mardi matin à 9h00. Cette fois, il s’agit de choses concrètes puisque le but des concertations de lundi soir était de voir quelles concessions les partis religieux, principalement les formations orthodoxes étaient prêtes à faire afin de convaincre Avigdor Lieberman de revenir dans le giron de la droite. Signe qui ne trompe pas, l’entrevue du Premier ministre avec les partis orthodoxes a duré une heure et demi alors que celle avec les partis de droite n’a duré que vingt minutes. L’écueil principal réside donc dans les positions apparemment incompatibles des partis orthodoxes et d’Israël Beiteinou.

Binyamin Netanyahou présentera sans doute également une série de propositions politiques « alléchantes » à son ancien ministre de la Défense, et lui rappellera que 42 heures plus tard, les dés seront jetés.

A priori les chance de succès de cette nouvelle entrevue sont faibles, Avigdor Lieberman étant obstiné sur son idée de gouvernement Likoud-Bleu Blanc – Israël Beiteinou et ayant déjà élaboré avec Bleu-Blanc une plateforme concernant les relations entre Etat et religion et des questions sociétales. Mais sait-on jamais, la perspective qui approche de nouvelles élections dont personne ne veut, la suppression de l’option d’un gouvernement minoritaire soutenu par la Liste arabe et le refus catégorique d’une partie de Bleu-Blanc de voir Binyamin Netanyahou Premier ministre dans une gouvernement d’union ne laisse plus que très peu d’options.

La pression montant, on pourrait assister à des changements de positions de dernière minute.

C’est également mardi que le président de l’Etat Reouven Rivlin commencera à recevoir tour à tour les chefs de tous les partis dans une ultime tentative de débloquer cette situation inédite. C’est le Premier ministre et président du Likoud Binyamin Netanyahou qui sera reçu en premier.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90