Le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid a rencontré dimanche soir en Israël Hussein A-Sheikh, coordinateur des relations civiles et sécuritaires avec Israël. Il est considéré comme l’un des plus proches d’Abou Mazen et comme une « force montante » face aux adversaires du chef terroriste à l’image de Muhamad Dahlan ou Marwan Barghouti. Il a été nommé il y a quelques jours au poste-clé de secrétaire-général du comité exécutif de l’OLP, poste qu’occupait Saeb Erakat avant sa mort.

Malgré les démentis récurrents de la part du Premier ministre, un responsable de l’AP a confirmé que l’Autorité Palestinienne et Israël sont en train de préparer le terrain à une reprise d’un processus politique. Yaïr Lapid avait rencontré il y a quelques semaines Madjd Fredj, responsable des Renseignements dans l’AP, lui-aussi fidèle d’Abou Mazen. Naftali Benett et Benny Gantz ont été « informés » de la visite initiée par Yaïr Lapid.

Interrogé sur le contenu de cette rencontre, le bureau du ministre des Affaires étrangères a répondu « qu’il ne donne pas d’informations sur les rencontres que tient le ministre ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90