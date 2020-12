Le maire de Tel-Aviv Ron Huldaï fera une déclaration à la presse mardi soir à 20h00. Il doit annoncer officiellement son entrée dans la politique nationale et la création d’un nouveau parti de gauche. Dans un communiqué qu’il a publié, il écrit : « Des centaines de milliers de citoyens ressentent qu’ils n’ont plus de maison dans le paysage politique actuel. Nous allons leur relever la tête et leur redonner de l’espoir. Après que des personnalités publiques de premier plan m’aient rejoint, il est temps de présenter une alternative claire. »

Ron Huldaï a précisé qu’il ne démissionnera de la mairie de Tel-Aviv que dans la mesure où il entre à la Knesset ou s’il devient…Premier ministre !

Parmi les noms qui circulent pour accompagner Ron Huldaï il y a celui de Tsipi Livni, mais qui a aussi des contacts avec Yaïr Lapid. Si l’ancienne ministre revenait en politique elle referait son entrée dans son…4e parti politique successif ! Ron Huldaï lancera sûrement un appel à un rassemblement des partis du centre gauche et de gauche mais il n’est pas sûr qu’Ofer Shelah ou Avi Nisenkorn acceptent de ne pas être n°1 d’un parti séparé. Ofer Shelah, vient de quitter Yesh Atid pour créer un parti de gauche et de son côté, Avi Nisenkorn a des visées sur le Parti travailliste soit sur Bleu-Blanc si Benny Gantz décidait de jeter l’éponge.

Photo Miriam Alster / Flash 90