Le député Ofer Kassif (‘Hadash-Liste arabe) s’est livrée à une nouvelle provocation nauséabonde. Il a évoqué sur son compte Twitter la tentative d’attentat de mercredi à Kalandiya au nord de Jérusalem, lors de laquelle la terroriste armée d’un couteau a été éliminée: “Hier, au poste de contrôle de Kalandiya a été assassinée Ala’a Nafd Wahadan, 28 ans. Ala’a était arrivée à pied dans la voie réservée aux véhicules et a été exécutée par l’un des sbires meurtriers de l’occupant. Sous le régime de l’occupation, la vie et le sang des Palestiniens sont devenus valeur négligeable. La responsabilité incombe au gouvernement israélien, à celui qui est à sa tête et à toutes ses succursales. Criminels de guerre, à La Haye!”

La députée Sharren Haskel (Likoud) a vivement réagi: “Bonne réussite, Benny Gantz, avec de tels députés qui vous recommanderont pour être Premier ministre. Trois anciens chefs d’Etat-major qui seront recommandés par ceux-là mêmes qui exigent qu’ils soient poursuivis par la justice internationale ainsi que les soldats qui ont risqué leur vie pour défendre leur famille, leur terre et pour préserver la seule démocratie du Moyen-Orient”.

L’ancienne députée Meirav Ben-Ari (Koulanou) a elle-aussi réagi: “Chaque jour où vous êtes à la Knesset est une honte et un opprobre. Vous ne représentez même-pas ceux qui vous ont élu. Vous êtes un moins que rien!”

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90