Le lobby juif américain de de gauche J-Street a publié un tweet annonçant qu’il va exercer des pressions sur le State Department « pour qu’il agisse avec plus de fermeté contre la violence des Juifs de Judée-Samarie contre les Palestiniens ». Cette initiative vient en droite ligne du colloque organisé à la Knesset le 22 novembre par des organisations et députés d’extrême gauche sur le même thème. Une initiative honteuse et de très mauvais goût de ce lobby qui survient alors qu’Israël traverse une vague d’attentats terroristes qui ont déjà fait un mort et plusieurs blessés.

Photo Wikipedia