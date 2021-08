Le député « israélien » Ahmad Tibi s’est rendu samedi dans le quartier juif de Hevron pour se livrer à une provocation. Il était accompagné du maire de Hevron, le terroriste et ancien détenu Taïssir Abou Snina et de représentants de l’Autorité Palestinienne. Avant de pénétrer dans le quartier juif, le groupe a été stoppé par un officier de Tsahal qui a mis la mains en avant et l’a informé qu’il n’entrerait pas dans ce quartier. Le député a frappé la main de l’officier et s’est mis à l’insulter. Le groupe de provocateurs a finalement fait demi-tour-

Le député Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) a déclaré : « Les soldats de Tsahal assurent avec dévouement la sécurité des citoyens du pays et ce partisan des terroristes vient avec insolence les provoquer. Sa place est en prison et non pas à la Knesset. Il y a 20 ans, Tibi avait agressé un soldat et s’en était bien sorti. Pas cette fois-ci. J’ai saisi le conseiller juridique du gouvernement afin qu’il ordonne l’ouverture d’une enquête contre Ahmad Tibi afin qu’il soit traduit en justice. »

Photo Jamal Awad / Flash 90