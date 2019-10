Lors d’une réunion de la direction de l’Autorité Palestinienne à Ramallah, Abou Mazen a indiqué son intention d’organiser des élections qui comprendront la Judée-Samarie, la bande de Gaza mais aussi les quartiers arabes de Jérusalem. Or, les habitants arabes de la capitale israélienne jouissent d’un statut particulier et possèdent une carte de résidents israéliens. Pour le chef terroriste, il s’agit d’empiéter sur la souveraineté israélienne sur sa capitale.

Le chef de l’AP a annoncé que deux commissions, l’une de l’OLP et l’autre du Fatah ont été nommées pour organiser ces élections.

Il a également répété que l’annexion par Israël de la vallée du Jourdain, du nord de la mer Morte et d’autres territoires « modifierait totalement la situation politique et annulerait tous les accords signés entre Israël et l’AP ».

Abou Mazen a réaffirmé sa volonté de poursuivre sa politique de salaires versés aux terroristes détenus en Israël et aux familles de terroristes morts.

Photo Flash 90