Une cérémonie aura lieu mardi dans la base Bahad 1 pour la promotion de nouveaux officiers de Tsahal après huit mois de formation. A noter cette année l’arrivée de vingt-trois nouveaux officiers issus de l’école-yeshiva de préparation militaire « Bné David » d’Eli et Maalé Ephraïm, créées en 1988 par le rav Elie Sadan et le rav Yigal Loewenstein. Un record.

Cette école-yeshiva de haut niveau s’est donné pour objectif de former non seulement des officiers motivés et professionnels mais aussi des hommes aux valeurs juives et sionistes fortes qui sont destinés à devenir plus tard des leaders dans la société. La yeshiva « Bné David » a déjà donné des officiers connus tels qu’Ofer Winter, actuel commandant de corps d’armée, Avi Blut, actuel secrétaire militaire du Premier ministre ou les regrettés Roï Klein hy »d, Emmnuel Moreno hy »d, Eliraz Peretz hy »d et Hadar Goldin hy »d.

Parmi ces nouveaux officiers sionistes-religieux, dix-huit seront affectés aux unités Egoz, Duvdevan, Maglan, Parachutistes, Golani, Guivati et Kfir, et cinq iront rejoindre les blindés.

L’école de préparation militaire « Bené David » a publié un communiqué exprimant une fierté toute méritée : « Le travail éducatif que nous produisons et les processus que traversent nos étudiants donnent leurs fruits à l’image de ces jeunes qui viennent d’achever leur formation(…)Nous sommes fiers de voir que tous ceux qui sortent de nos institutions ont soif de contribuer un maximum à l’Etat d’Israël et s’intègrent dans l’armée puis dans la société dans des fonctions majeures pour notre futur. Bonne réussite! »

Photo porte-parole Tsahal