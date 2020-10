Le journaliste Amnon Abramovitz (Hadashot 12) transpire la haine de Binyamin Netanyahou par tous ses pores. Quoi que fasse le Premier ministre il le critique, et lui prête aussi des intentions maléfiques. Il est d’ailleurs l’un des « recordmen » des analyses et pronostics qui se sont avérés complètement faux. Dimanche soir, le dit journaliste a affirmé que Binyamin Netanyahou a l’intention d’imposer un troisième confinement général au pays au mois de décembre pour l’unique raison de repousser son procès. Il ne s’agit déjà plus d’analyse politique mais de conspirationnisme dépourvu d’arguments qui est caractéristique de cette haine irrationnelle dont est l’objet Binyamin Netanyahou.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90