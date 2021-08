Le président américain Joe Biden a décidé de nommer Dan Shapiro, ancien ambassadeur des Etats-Unis en Israël sous Barack Obama, comme « ambassadeur spécial » en Israël pour le dossier iranien, avec comme mission essentielle la coordination entre les Etats-Unis et Israël sur les questions régionales, principalement l’Iran. Dan Shapiro partagera son temps entre l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem et le Département d’Etat à Washington.

En clair, un « homme d’Obama » est nommé pour coordonner l’action commune entre les Etats-Unis et Israël sur la question iranienne, sachant que Dan Shapiro était un fervent partisan de l’accord de Vienne de 2015. De surcroit, l’ancian ambassadeur sera sous les ordres de Rob Malley, l’émissaire spécial du président Biden pour les affaires iraniennes, considéré comme hostile à Israël.

Mais cette nomination pourrait toutefois indiquer également que l’Administration Biden se prépare à un échec de l’option diplomatique et à une stratégie plus offensive. Lors de l’entretien entre le président Joe Biden et le Premier ministre israélien Naftali Benett, ce dernier a fait part des craintes israéliennes concernant l’attitude de l’Iran, qui impose délibérément un flou et des diversions sur le processus de pourparlers afin de s’accorder du temps nécessaire pour développer l’arme atomique.

Photo Matti Stern / US Embassy