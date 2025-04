Une nouvelle manifestation d’environ 200 Gazaouis s’est tenue ce mercredi à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, marquant un retour des protestations après plusieurs jours d’accalmie. Les manifestants ont scandé « Hamas, dehors, dehors » et brandi des pancartes réclamant la fin de la guerre avec des messages comme « Arrêtez la guerre » et « Les enfants de Palestine veulent vivre ».

Cette reprise des manifestations intervient dans un contexte de répression brutale par le Hamas. Le cas d’Uday a-Raba’i, jeune homme de 22 ans récemment exécuté par le Hamas pour sa participation aux manifestations, illustre la brutalité de la répression. Selon les témoignages de sa famille, il aurait été « dépouillé de ses vêtements, attaché avec une corde autour du cou et saigné à mort ». Dans un message audio devenu viral après son décès, Uday a-Raba’i racontait: « Ils nous ont attaqués et voulaient me massacrer. »

D’après le récit de son frère aux médias arabes, Uday a été enlevé vendredi soir vers 20h30 par un groupe d’hommes masqués se réclamant de la branche armée du Hamas, puis assassiné publiquement sous les yeux de témoins.

Malgré cette reprise ponctuelle de la contestation à Beit Lahia, les analystes estiment que l’impact de ces manifestations sur la situation générale à Gaza et sur le déroulement du conflit pourrait rester limité à ce stade. Isral s’interroge de son côté sur l’authenticité de ces rassemblements, avançant même qu’ils puissent être organisés par le Hamas lui-même, dans une volonté de tromper l’opinion internationale.