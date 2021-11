Le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid a une nouvelle fois perdu une occasion de se taire.

Après les vives critiques de la part du Likoud et de Binyamin Netanyahou du fait qu’il ait nommé sa belle-soeur dans le conseil d’administration du KKL, lui qui vitupérait il y a quelques mois encore, comme chef de l’opposition, contre les « jobs distribués aux proches », Yaïr Lapid avait répondu à Netanyahou : « Ma belle-soeur est entièrement bénévole, elle ne reçoit aucun remboursement de frais et elle y travaille du matin au soir rien que pour nettoyer la corruption que vous et vos amis y avez laissée. Je vous remercie d’avoir publié ce sujet. C’est vraiment une différence entre vous et nous ».

Oups…

Dans post piquant, Betzalel Smotritch a rappelé un petit détail au ministre des gaffes : « Shalom Yaïr ! Demandez à quelqu’un de votre entourage de vous murmurer à l’oreille qui a été le dernier président du KKL que vous accusez d’avoir laissé derrière lui un amas de corruption que votre belle-soeur doit maintenant nettoyer bénévolement. Il s’agit de Dany Attar, du Parti travailliste, votre associé dans la coalition. Il semble vraiment que vous prenez du plaisir à vous rendre ridicule avec chaque nouveau post. »

