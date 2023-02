La ministre des Transports Miri Regev a annoncé les changements qui vont intervenir dans la grille tarifaire des transports en commun.

La réforme entreprise par la ministre va favoriser les jeunes, les personnes âgées et les habitants de la périphérie. Ainsi, les hommes de plus de 67 ans et les femmes de plus de 62 ans pourront voyager gratuitement dans tout le réseau de transports en commun israélien.

Les jeunes entre 18 et 26 ans bénéficieront d’une remise permanente de 33% sur l’acquisition d’un pass mensuel (Hodshi Hofshi). Pour ceux qui vivent dans la périphérie, cette réduction sera de 50%, suivant le niveau socio-économique de leur ville d’origine.

Rappelons que la ministre précédente Merav Mihaeli avait exclu de la liste des villes de périphérie, un certain nombre de communes du centre du pays dont le niveau socio-économique est faible, ce qui avait, principalement, pénalisé les villes à majorité orthodoxe.

La ministre Regev veut leur restituer des avantages tarifaires. Elle a annoncé que le financement de cette réforme tarifaire serait inclus dans le budget 2023.

Par ailleurs, depuis ce matin (dimanche) est entrée en vigueur une nouvelle règle de circulation sur la route 1 voulue par Miri Regev. La voie de bus réservée jusqu’à maintenant aux transports en commun et aux vehicules transportant plus de 3 passagers (outre le chauffeur) sera désormais empruntable par les véhicules transportant uniquement plus de 2 passagers (outre le chauffeur). La ministre souhaite ainsi limiter les embouteillages après avoir fait le constat que pendant que des centaines d’automobilistes étaient bloqués sur la route, la voie de bus à côté était vide.