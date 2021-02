Suite aux images de dizaines de milliers de fidèles musulmans réunis les vendredis sur l’Esplanade du Temple, Israël s’est adressé au Waqf musulman et à l’Autorité Palestinienne pour demander l’installation d’une station de vaccination dans l’infirmerie de la mosquée Al-Aqsa. Refus catégorique d’Abou Mazen au motif que cela permettrait à l’Etat d’Israël de « mettre le pied dans la mosquée ». Mais au lieu de faire valoir sa souveraineté, l’Etat d’Israël a reculé et proposé des solutions alternatives dont celle de fournir les vaccins à des infirmiers arabes habillés en « civil » et sans signe distinctif israélien. Nouveau refus du chef de l’AP qui préfère poursuivre son combat contre Israël plutôt que de se soucier de la santé de ses propres « frères ». Quant à Israël, l’équation se confirme : lorsque vous piétinez vos propres droits, n’attendez pas des autres qu’ils les respectent…

Photo Muammar Awad / Flash 90