Une nouvelle élimination ciblée a eu lieu cet après-midi (mardi) à Gaza. L’aviation israélienne a bombardé un groupe de terroristes qui s’apprêtaient à tirer des missiles antichars sur Israël à partir de Han Younès.

Cette élimination est intervenue au moment où le cabinet de sécurité commençait sa réunion. Notons qu’ont été conviés pour cette réunion en tant qu’observateurs, le président de la commission des Affaires étrangères, le député Yuli Edelstein ainsi que le député et chef du parti Shass, Arié Derhy.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a tenu une réunion d’évaluation de la situation à la Kirya à Tel Aviv. Parmi les participants se trouvaient, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, le ministre des affaires stratégiques, Ron Dermer, les chefs du renseignement, du Mossad et du Shabak, le directeur du ministère des Affaires étrangères ainsi que des officiers de Tsahal.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, n’a, en revanche, pas été convié.

Binyamin Netanyahou a déclaré à l’occasion de cette réunion: »Ceux qui cherchent à nous nuire doivent savoir que nous les atteindrons ».

Israël se prépare à une riposte de la part du Djihad islamique qui n’a toujours pas réagi à l’élimination de ses chefs. Il se pourrait que leur réplique, sous la forme de tirs de roquette, intervienne cette nuit. Pour l’heure, les habitants du sud du pays ont toujours pour consigne de rester près des abris, les écoles ne fonctionneront pas au moins jusqu’à demain soir 18h et les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits à l’intérieur.

La question est de savoir si le Hamas, qui ne fait pas partie des cibles d’Israël dans cette opération Bouclier et Flèche, se joindra au Djihad islamique. Le chef du Hamas, Khaled Meshaal, a fait allusion, depuis l’étranger où il se trouve, à une telle intention lorsqu’il a déclaré: »L’abominable et sanglant assassinat de plusieurs des membres les plus illustres de notre peuple est un crime de trahison auquel les forces unies de la résistance donneront une réponse ferme. Leur unité s’exprime clairement sur le terrain ».

L’Iran exerce parallèlement de fortes pressions sur le Hamas pour qu’il participe à la riposte contre Israël.

Le Premier ministre a évoqué cette menace lors d’un discours prononcé cet après-midi lors du »congrès de la sécurité d’Israël »: »Nous faisons face à une tentative de l’Iran d’ouvrir une guerre contre nous, sur plusieurs fronts et nous y sommes parés. Ma consigne à Tsahal et aux forces de sécurité est de se tenir prêts à une opération sur plusieurs fronts, si cela était nécessaire. Si cela devait arriver, nous serons prêts ».