Naftali Benett et Ayelet Shaked ont annoncé lundi soir que la Nouvelle Droite se présentera finalement séparément lors des prochaines élections. Dans une vidéo, les dirigeants de la Nouvelle Droite ont expliqué que c’est la seule solution pour attirer des voix d’un électorat de droite libérale et modérée qui ne veut plus voter Binyamin Netanyahou, refuse de donner sa voix à un parti dont Otsma Yehoudit fait partie et serait donc tentés par un vote Bleu-Blanc ou Lieberman.

Naftali Benett: « Nous apportons ce soir une bonne nouvelle: la Nouvelle Droite se présentera séparément. Nous sommes une droite rassembleuse, qui entend travailler pour mener de véritables changements dans la sécurité, le justice et l’économie. Nous sommes une droite étatique et porteuse de valeurs ».

Ayelet Shaked: « La seule possibilité de former un gouvernement de droite stable et fort sera grâce à la Nouvelle Droite. Nous sommes des gens d’action, des serviteurs du peuple. Nous serons la maison de ceux qui aiment Erets Israël et le peuple juif. J’appelle les gens de droite qui ont voté Bleu-Blanc, Lieberman ou ceux qui sont restés à la maison à nous rejoindre et à voter Nouvelle Droite ».

Il s’agit d’un pari risqué mais courageux de la part de Naftali Benett dont on saura seulement le 3 mars au matin s’il s’est agi d’une tactique gagnante ou d’une nouvelle erreur de sa part. Il compte notamment sur le points qu’il gagne comme bon ministre de la Défense pour franchir la barre et amener entre 4 et 6 sièges au bloc qui soutient Binyamin Netanyahou. Il manquait à peine 1500 voix à la Nouvelle Droite aux élections du mois d’avril 2019 pour entrer à la Knesset avec 4 sièges, ce qui aurait évité le blocage politique dans lequel le pays se trouve depuis lors, livré au bon vouloir d’Avigdor Lieberman.

