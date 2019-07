Alors que tout le monde parle d’union et de nécessité de ne plus gaspiller de voix à droite, un nouveau parti vient de voir le jour dans la mouvance sioniste-religieuse. Il s’agit du parti Noam créé par des disciples du rav Tau de la yeshiva Har HaMor. Il a été fondé par des les rabbanim Itaï Eliyahou, rav du yishouv Migron, Dror Arié, rav à la yeshiva de Sederot et co-fondateur du mouvement ‘Hazon ainsi que Yigal Kenaan, lieutenant-colonel de réserve.

Depuis une semaine, les militants de terrains battent la campagne en collant des affiches portant le nom du parti ainsi que son slogan: « Être un peuple normal sur notre terre » (par opposition à « être un peuple libre » selon la Hatikva). Le nouveau parti a également créé des groupes sur les réseaux sociaux.

Selon ses fondateurs, la décision de créer ce nouveau parti est notamment due à la volonté de renforcer le caractère juif de l’Etat d’Israël et de contrecarrer le discours libéral actuel dans les sujets sociétaux qui agitent le pays (mixité à l’armée, LGBT, respect du Shabbat etc…).

Le rav Tsvi Israël Tau, qui fait partie de la frange la plus orthodoxe du sionisme-religieux a adressé un message d’encouragement à la nouvelle formation.

Même si l’intention de ses fondateur est louable, il s’agit d’une nouvelle parcellisation du courant sioniste-religieux qui fera disparaître des milliers de voix à droite voir empêchera Habayit Hayehoudi de franchir le seuil d’éligibilité.

Photo Illustration