Le caractère hétéroclite et artificiel de la liste Bleu-Blanc est une nouvelle fois apparu avec une déclaration du n°5, Avi Nisenkorn.

Quelques heures à peine après que Benny Gantz ait annoncée que Bleu-Blanc n’a pas besoin du soutien de la Liste arabe unifiée, ni au sein d’un gouvernement ni de l’extérieur, Avi Nisenkorn a déclaré dans une interview à la station Ko, Barama « qu’il n’excluait pas un soutien de la Liste arabe depuis l’extérieur ».

On ne compte décidément plus les déclarations contradictoires des dirigeants de ce parti sur des questions pourtant fondamentales. Et si c’est déjà ainsi aujourd’hui, que cela serait-il s’ils exerçaient le pouvoir?

Photo Flash 90