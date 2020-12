La députée Michal Cotler-Wunsch a annoncé lundi matin qu’elle ne se présentera pas aux prochaines élections sous les couleurs de Bleu-Blanc. Elle a laissé entendre qu’elle pourrait rejoindre un autre parti, sans préciser lequel mais selon ses propos il est probable que ce soit celui de Guidon Saar : « Il nous faut un nouveau leadership, responsable et droite, qui décèlera et mettra en oeuvre, dans la transparence et la collégialité, le rétablissement de la confiance et le retour de l’espoir. Je suis engagée à servir avec détermination et humilité ».

Après les « rebelles » Assaf Zamir, Ram Shefa et Micky Haïmovitch, exclus du parti par Benny Gantz, avec Avi Nisenkorn qui lorgne sur le Parti travailliste et Gaby Ashkenazy qui hésite entre défier le leadership de Bleu-Blanc et un retrait de la vie politique, le départ de Michal Cotler-Wunsch constitue un nouveau coup dur pour Benny Gantz qui il y a moins de deux ans encore était le « cheval gagnant » des médias et de la gauche pour battre Binyamin Netanyahou et être le prochain Premier ministre.

La conférence de presse prévue mardi soir par le maire de Tel-Aviv Ron Huldaï dans laquelle annoncera la création d’un nouveau parti pourrait tenter d’autres députés Bleu-Blanc de quitter ce navire en perdition.

Photo page Facebook