Guerre de communiqués entre le Likoud et Yamina après une nouvelle conversation téléphonique entre Binaymin Netanyahou et Naftali Benett qui s’est soldée par un nouvel échec. Selon le Likoud, le Premier ministre aurait fait une proposition « améliorée » que Yamina a refusée, notamment le ministère de l’Energie, mais Yamina a fait savoir qu’il n’en est rien. Le Likoud accuse Yamina de refuser toutes les offres en raison de luttes internes entre les quatre têtes du parti pour savoir qui entrerait au gouvernement, ce que dément le parti sioniste-religieux. Depuis deux jours, les partis orthodoxes et les rabbins du sionisme-religieux appellent le Premier ministre à faire entrer Yamina dans la coalition avant le moment fatidique de jeudi soir.

Après sa dernière conversation avec Binyamin Netaynahou, Naftali Benett a écrit: « Nous voulons entrer au gouvernement, mais uniquement si nous pouvons influencer. L’influence est la corollaire de la responsabilité. Si le Premier ministre nous veut comme éléments influents nous serons heureux d’entrer au gouvernement, mais s’il nous veut marginaux, faibles et sans possibilité d’influer, nous préférerons rester dans l’opposition ».

Par ailleurs, les rumeurs persistent sur un éventuel ralliement du rav Raphy Peretz au gouvernement, ce qui provoquerait une scission au sein de Yamina.

Photo Miriam Alster / Flash 90