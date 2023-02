Mardi soir, le taux de change du dollar a été fixé à 3,649 shekels et celui de l’euro à 3,8886 shekels. Cela représente respectivement une augmentation quotidienne de 2,41 % et 2,14 %. Sur une base mensuelle, le dollar s’est renforcé de plus de 7% par rapport à la monnaie locale, et l’euro d’environ 6%.

Comme pour la plupart des fluctuations du marché des capitaux, il est difficile de fournir une explication plausible de l’affaiblissement du shekel. Toutefois, selon certains spécialistes, cette baisse de valeur de la monnaie israélienne ces dernières semaines pourrait être influencée, au moins en partie, par les préoccupations suscitées par la réforme judiciaire et les incertitudes qui en découlent auprès de certains investisseurs israéliens.

L’affaiblissement du shekel pourrait avoir un impact négatif sur les consommateurs et entrainer notamment l’augmentation de l’inflation. On risque de devoir payer plus cher le carburant, dont le prix dépend notamment du cours du dollar. En outre, les Israéliens en déplacement à l’étranger devront dépenser plus de shekels pour obtenir des dollars ou des euros. Mais d’autres pourraient bénéficier de la hausse du taux de change du dollar, en particulier les exportateurs et l’industrie de haute technologie, qui détiennent d’importantes réserves de devises. (Source : Ynet)