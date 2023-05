Les chiffres publiés par l’institut national des statistiques montre une nouvelle baisse du taux de chômage en Israël, au mois d’avril 2023. Il s’élève à 3.1%.

Le taux de chômage est à la baisse depuis le mois de janvier 2023 puisqu’il était de 4.3% en décembre 2022, 4.1% en janvier, 3.7% en février et 3.3% en mars.

Il s’agit d’un chiffre bas par rapport au reste du monde également. A titre de comparaison, en France le taux de chômage est de 7.2%.

Il y a 138200 demandeurs d’emploi en Israël, ce qui constitue le chiffre le plus bas depuis 2019. Ce chiffre ne prend pas en compte ceux que la statistique considère comme »découragés », c’est-à-dire les personnes de 15 ans et plus qui ont cherché du travail pendant 12 mois mais n’ont pas trouvé d’emploi correspondant à leurs attentes et ont donc décidé de rester sans emploi. Il ne prend pas en compte non plus, les personnes en congé de long terme sans solde. Mais même si l’on prend en compte ces deux catégories de personnes, le taux de chômage est en baisse, de 4.2% en mars à 4.1% en avril.

Le taux d’emploi, c’est-à-dire le rapport entre le nombre de personnes qui travaillent et celles qui sont en âge de travailler (et qui ne recherchent pas forcément un emploi), est de 61.4% au mois d’avril, soit légèrement moins qu’en mars où il était de 61.7%. Ce résultat témoigne aussi de la reprise économique israélienne après le Corona, puisqu’il est supérieur au taux qui prévalait en février 2020 – 60.7% – avant la crise sanitaire.