Après plus de deux ans de travaux et d’aménagements technologiques, la Fondation pour la préservation du Mur occidental a ouvert mercredi près du Kotel le centre de la « Chaîne des générations ». Il s’agit d’une présentation innovante de l’histoire de Jérusalem et du peuple juif, depuis les origines jusqu’au retour sur la Terre d’Israël et à Jérusalem. Plus de 12 millions de visiteurs se rendent chaque année au Kotel et dans les sites archéologiques qui l’entourent.

Ce centre situé en souterrain se présente en six espaces principaux qui grâce à des technologies ultramodernes permettent aux visiteurs de voyager dans le temps, de vivre l’histoire de Jérusalem et du peuple juif sous le titre de « Foi, responsabilité, espoir et mémoire », quatre axes qui ont accompagné le peuple juif durant toute son histoire depuis les origines et qui seront représentés dans ce centre. Parmi les originalités de ce concept, des photos de visiteurs seront prises à leur entrée dans le site puis projetées sur les parois pour bien faire surgir cette fameuse « chaîne juive des générations ».

Pour l’instant, les explications se font en ivrit mais la traduction en langues étrangères est en cours de préparation. La Fondation pour la préservation du Mur occidental invite tout un chacun à se rendre dans cette nouvelle attraction pédagogique (pour l’instant uniquement les personnes en possession du badge vert) « qui reliera chaque Juif à la longue chaîne des générations dans le lieu le plus important du peuple juif ».

Photo Fondation pour la préservation du Mur occidental