L’Observatoire syrien des droits de l’homme a annoncé que des avions non-identifiés ont effectué une attaque dans la nuit de samedi à dimanche près d’Al-Bukamal, à la frontière irako-syrienne. Les cibles visées étaient des infrastructures et des arsenaux d’armement appartenant aux Gardiens de la Révolution iraniens et à des milices chiites soutenues par Téhéran. Au moins cinq membres de ces milices auraient été tués.

Selon des images satellites fournies par des services de renseignements occidentaux, l’Iran tente d’établir des infrastructures dans cette région dans le cadre de son plan de continuité territoriale allant jusqu’à la Méditerranée. Elles devraient servir à faciliter le passage de troupes et de matériel vers le Syrie et le Liban.

Ce n’est pas la première fois que des appareils « inconnus » visent cette région stratégique pour l’Iran, qui apparemment tente de reconstruire des infrastructures détruites lors des raids précédents.

Ces attaques surviennent alors que ces derniers jours, les avertissement israéliens à l’Iran se font de plus en plus fermes et fréquents, tant de la part du Premier ministre Binyamin Netanyahou que du ministre de la Défense Naftali Benett. Ce dernier n’a pas hésité à annoncer qu’Israël agira jusqu’à ce que les Iraniens quittent complètement la Syrie.

