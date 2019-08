Selon l’agence officielle de presse syrienne Sana, une attaque aérienne a à été menée jeudi après-midi à Tel Briqa, près de Kuneitra, à la frontière israélo-syrienne. Cette attaque aurait visé des positions du Hezbollah. Plusieurs opérations de ce genre ont été menées ces dernières semaines dans ce même secteur où l’Iran tente de s’installer directement et par le biais de ses supplétifs du Hezbollah libanais.

Jeudi après-midi, lors de la cérémonie en souvenir de Vladimir Jabotinsky z.l., au mont Herzl, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a fait une allusion à cette dernière attaque. Après avoir évoqué l’incident à la frontière de Gaza et adressé ses voeux de rétablissement aux trois soldats blessés, le chef du gouvernement a dit: « Nous nous défendons contre nos ennemis dans le sud, et en même temps, sur d’autres fronts. Au nord, nous agissons contre l’Iran et le Hezbollah, et vous en entendez parler. C’est la muraille de fer! » (allusion à l’expression légendaire utilisée par Jabotinsky).

Photo Ofer Zidon / Flash 90