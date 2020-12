Le Grand rabbin séfarade d’Israël Itshak Yossef, mentor du parti Shass a une nouvelle fois tenu des propos méprisants envers le sionisme religieux. Dans son cours hebdomadaire, il a tenu à féliciter le rav Bentzion Kook, rabbin d’un quartier de Jérusalem pour sa promotion comme Grand rabbin de ville et a jugé utile de rajouter cette phrase : « Un rabbin de ville doit être érudit en halakha et non pas un officier de sécurité d’une quelconque ville ou quelqu’un qui a étudié dans une quelconque yeshivat-hesder ». (avec des gestes de mépris).

Après ces nouveaux propos offensants, le député sioniste religieux Matan Kahana (Yamina) a écrit : « Je déplore les propos tenus par le Grand rabbin d’Israël, rav Itshak Yossef shlita. Les yeshivot-hesder ont déjà produit dans leurs murs des géants en Torah dont certains sont devenus rabbins de villages, de villes ainsi que des juges rabbiniques, tout en ayant effectué un service militaire significatif… »