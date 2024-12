Les sirènes ont retenti cette nuit (mercredi à jeudi) aux alentours de 2h30 du matin dans de nombreuses localités du centre d’Israël en raison d’un missile tiré depuis le Yémen. Il a été intercepté avant d’entrer dans l’espace aérien israélien. Les sirènes ont été déclenchées par crainte d’une chute de débris de missiles. Aucun blessé n’est à déplorer. Une école a été gravement endommagée à Ramat Gan.

Quelques heures plus tard, après validation des plans par le ministre de la Défense, Israël Katz, Tsahal a attaqué au Yémen. Des avions de chasse, sur la base d’orientations des renseignements et de la marine, ont visé des cibles terroristes des Houthis sur la côté ouest du Yémen et en profondeur sur le territoire yéménite.

Tsahal précise que ces cibles étaient utilisées par les Houthis pour leurs activités militaires après plusieurs tirs de missiles balistiques et sol-sol contre le territoire israélien.

»L’attaque de ces cibles nuit au pouvoir terroriste puisqu’elles empêchent l’utilisation d’infrastructures pour des besoins militaires et terroristes, y compris le tranfert d’armes iraniennes dans la région », précise le porte-parole de Tsahal, »Le pouvoir terroriste des Houthis agit cette année sur les ordres et grâce au financement de l’Iran en coopération avec les milices irakiennes pour porter atteinte à Israël, fragiliser l’ordre régional et nuire à la liberté de navigation mondiale. Tsahal est déterminé à agir et à atteindre tous ceux qui constituent une menace sur les citoyens de l’Etat d’Israël, quelle que soit la distance à parcourir ».

Des dizaines d’avions de chasse ont participé à cette opération à 2000 kilomètres d’Israël, nécessitant un ravitaillement en carburant en plein vol.